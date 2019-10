Die Aufgaben des Magistrats sind umfangreich und wachsen mit der Größe der Stadt. Sollte St. Pölten den Zuschlag für Europas Kulturhauptstadt 2024 bekommen, wird die Arbeit wohl nicht weniger. Neue Struktur und frisches Personal sind ein Weg, um den neuen Herausforderungen zu begegnen.

Dass gleich alles umgebaut und kurzfristig präsentiert wird, kam dann doch etwas überraschend. Nicht zuletzt für die Opposition, die davon, zumindest teilweise, aus der NÖN erfahren hat. Das sorgte bei ÖVP, FPÖ und Grüne für Verärgerung.

Jedenfalls sind Bestellungen im Magistrat nicht frei von politischem Einfluss, schlussendlich muss der Gemeinderat einen Dienstpostenplan beschließen. Bei absoluter Mehrheit einer Partei kann man sich im Vorhinein sicher sein, dass eine Mehrheitspartei gewisse Personalien auf dem Plan hat.

Am Ende sollten aber die besten Köpfe an den richtigen Stellen sitzen. Nur so können wachsende Aufgaben am besten bewältigt werden.