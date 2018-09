So abgedroschen das sprachliche Bild „David gegen Goliath“ auch sein mag: Es passt wie die Faust auf‘s Auge, um die zwei Highlights aus St. Pöltner Fußballsicht zu charakterisieren. Frankreichs Vizemeister Paris St. Germain ist am Mittwoch haushoher Favorit gegen die SKN-Ladies. Und klar: Alles andere als ein Salzburger Erfolg in der NV-Arena wäre ebenso eine Überraschung. Doch auch, wenn die Gäste von „einem anderen Stern“ kommen: Geschenke werden in St. Pölten keine verteilt.

Champions-League-Finalist, gespickt mit Nationalspielerinnen: PSG ist auch bei den Frauen eine große Nummer. Um die Pariserinnen ins Wanken zu bringen, brauchen die St. Pöltnerinnen einen Ausnahmetag – gepaart mit ein wenig Überheblichkeit beim Favorit. Mit einem 0:0 im Test gegen den deutschen Topklub Wolfsburg haben Eder & Co. gezeigt, dass sie auch den Großen das Leben schwer machen können. Ein Duell mit Hin- und Rückspiel ist aber noch ein härterer Brocken.

Der SKN hat nichts zu verlieren – sowohl gegen Paris als auch gegen die Salzburger Bullen. Nicht in Ehrfurcht erstarren, sondern Vollgas geben und alles in die Waagschale werfen: Das muss die Devise sein. Im Fußball wie im Lotto ist schließlich alles möglich …