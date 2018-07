Wer hat sich nicht schon einmal über folgende Situationen geärgert: Radfahrer, die trotz Radwegs auf der Straße fahren; Radfahrer, die ohne abzubremsen über Schutzwege fahren; oder telefonierende Radfahrer, die außerdem noch zu schnell durch die Fußgängerzone düsen. Denn natürlich gibt es auch unter den Radlern „schwarze Schafe“.

Dass die Polizei in St. Pölten nun verstärkt auch auf diese Verkehrsteilnehmer ein Auge wirft, ist daher ein notwendiger Schritt. Denn einige wissen gar nicht, was sie auf dem Drahtesel alles beachten müssen, welche Regeln für sie gelten, aber auch, welche Rechte sie überhaupt haben. Und manche – so ehrlich muss man sein – interessiert das einfach nicht. „Warum auch einen großen Umweg nehmen, wenn man gegen die Einbahnstraße fahrend schneller am Ziel ist?“ Dass sie dabei nicht nur andere, sondern in erster Linie sich selbst gefährden, daran wird kein Gedanken verschwendet.

Funktionieren kann es im Straßenverkehr aber nur im Miteinander. Das Bewusstsein dafür fehlt jedoch oft.