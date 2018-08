Mit 649 Pkw pro 1.000 Einwohnern war Niederösterreich im Vorjahr jenes Bundesland mit dem zweithöchsten Motorisierungsgrad. Auch in St. Pölten ist in vielen Haushalten das Auto nicht wegzudenken. Und das, obwohl dieses im Schnitt 23 Stunden am Tag nur herumsteht und dem Besitzer hohe Kosten verursacht.

Die ständige Verbesserung des Lup und die Top-Zugverbindung nach Wien macht es in der Landeshauptstadt zwar leichter, auf ein Auto zu verzichten. Viele Ziele sind aber nach wie vor nicht (optimal) mit Öffis erreichbar – gerade in ländlicheren Gebieten außerhalb der Stadt. Car-Sharing kann eine nützliche Alternative zum eigenen Pkw sein. Während es in

St. Pölten nur das ÖBB-Modell gibt, gibt es rund um die Landeshauptstadt bereits einige Beispiele, wie es funktionieren kann. In der Stadt wären bei den vielen Wohnungsbauten auch ein gemeinsamer Auto-Pool eine Alternative.

Das Potenzial dafür ist jedenfalls groß. Car-Sharing könnte nicht nur die Umwelt entlasten, sondern auch das Geldbörsel vieler Haushalte.