Am 26. Jänner wird in Niederösterreich wieder gewählt. Dieses mal geht es um die Gemeindevertreter und Bürgermeister.

Viele neue Gesichter präsentiert die SPÖ auf den Spitzenpositionen der Wahllisten. In einer Gemeinde des Bezirks kandidieren die Sozialdemokraten aber gar nicht. Manfred Günter zieht sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Gerersdorfer Lokalpolitik zurück. Herbert Wandl steht damit praktisch schon als Bürgermeister fest, da er keinen Gegenkandidaten hat. Zu hundert Prozent sitzen damit ÖVP-Mandatare im Gemeinderat und in den Ausschüssen.

Was sich in einer schon bisher stark ÖVP-dominierten Gemeinde nicht so dramatisch anhört, ist doch ein Problem. Es fehlt ein Korrektiv in der Gemeinde. Abstimmungen innerhalb einer einzigen Partei bergen die Gefahr eines demokratischen Defizits.

Das ist kein Wermutstropfen, wie es SPÖ-Bezirksvorsitzender Matthias Stadler beschreibt, sondern ein Armutszeugnis für die anderen Parteien.