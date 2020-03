„Wahnsinn, was da alles gebaut wird“, hörte man in letzter Zeit mehrmals in der St. Pöltner Fußgängerzone. Am ehemaligen Karmeliterhof ragen derzeit auch tatsächlich zwei Baukräne in den Himmel. Der Umbau des Leiner-Areals steht ebenfalls bevor und im Wohnprojekt „Leben am Fluss“ werden bald die ersten Mieter einziehen.

Nach einem starken Anstieg nach der Eröffnung der neuen Westbahnstrecke 2014 pendelt sich seit 2017 das Bevölkerungswachstum in St. Pölten bei etwa einem Prozent ein (heuer 0,89 Prozent). Das entspricht einem Plus von 500 Personen. Den Status einer Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohnern würde St. Pölten bei diesem Wachstum nicht vor 2080 erreichen.

Moderates Bevölkerungswachstum ist gut, schließlich müssen auch Infrastruktur, Kranken- und Bildungseinrichtungen mitwachsen. Von einer oft proklamierten Bevölkerungs-Explosion kann in der Landeshauptstadt aber noch lange keine Rede sein.