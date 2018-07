Ja, auch St. Pölten ist seit dem Start von Google Street View in Österreich nun ganz bequem im Internet aus der Fußgängerperspektive zu sehen. Doch anders als bei den bereits fast flächendeckend von Google-Autos erfassten Städten Wien, Graz und Linz sind die Aufnahmen in der NÖ Landeshauptstadt alles andere als ein Touristen-Magnet. Während die drei Städte nämlich in der warmen Jahreszeit virtuell erkundet werden können, wurde St. Pölten mit Rucksack-Kameras im Dezember 2017 von Google besucht.

Das zeichnet ein sehr düsteres Bild von St. Pölten. Die meisten Straßen sind nass, die Lichtverhältnisse wenig einladend und die Bäume kahl. Dazu kommen weitere Details, die potenzielle Besucher eher von einer Fahrt nach St. Pölten abhalten. In der Fußgängerzone stehen viele Lieferwägen, der Christkindlmarkt am Rathausplatz hat geschlossen und im Sparkassenpark sind lediglich die Abbauarbeiten von „Weihnachten im Park“ zu sehen.

Kurz gesagt: Google Street View macht St. Pölten für potenzielle Gäste grauer als es eigentlich ist.