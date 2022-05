Ein Finale „dahoam“

Nicht nur der FC Bayern träumte stets vom „Finale dahoam“, auch Österreichs bestes Frauenteam. Für den SKN St. Pölten hat sich dieser Traum erfüllt. Das Duell mit Sturm Graz hat Endspielcharakter. Mit einem Auswärtssieg hätten die Steirerinnen plötzlich alle Titeltrümpfe in der Hand. Ein Punkt in der NV-Arena würde den Wölfinnen reichen, um den nächsten Titel einzuheimsen. Seit der Saison 2014/15 haben die SKN-Frauen alles abgeräumt, was in Österreich zu holen ist.

Dass nun mit Sturm ein Konkurrent (fast) auf Augenhöhe kickt, kann den St. Pöltnerinnen – so paradox das klingt – nur Recht sein. Denn Siege in Serie mögen schön sein, die Fans locken sie nur bedingt ins Stadion. Dafür muss schon etwas auf dem Spiel stehen – wie am Samstag.

Alles ist angerichtet für‘s inoffizielle Finale, für ein Match vor Rekordkulisse. Jetzt muss nur mehr das St. Pöltner Publikum mitspielen …