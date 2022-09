Ein Hoch auf das Cinema

In der Landeshauptstadt hat sich viel getan in den letzten Jahrzehnten. Viele werden sich noch erinnern, als der Rathausplatz noch als Parkplatz genutzt wurde – heute undenkbar. Ebenso undenkbar ist der Rathausplatz ohne das Cinema Paradiso.

Viele werden sich noch an die Anfänge erinnern. „Film am Dom“ zog jedes Jahr mehr Besucher an und viele Eindrücke blieben bis heute in Erinnerung. Mir etwa die Vorstellung von American History X. Und die Erfolgsgeschichte spannt sich weiter. Die Organisatoren von „Film am Dom“ kämpften für ein eigenes Programm-Kino für St. Pölten und bekamen recht. Seit mittlerweile 20 Jahren bereichert das Cinema Paradiso mit seinem abwechslungsreichen Programm aus nationalen und internationalen Filmen sowie ausgewählten Live-Highlights das Kulturprogramm der Stadt. Die Besucherzahlen sprechen für sich. Bitte weiter so!