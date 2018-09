Nun ist es also endlich geschafft: Mit dem kleinen Christopher Weber erreicht die Stadt ihren 60.000sten Bewohner und damit eine Zahl, die in den vergangenen Monaten häufig genannt wurde. Der neue Rekord hat zwar keine unmittelbaren Auswirkungen auf St. Pölten, er steht jedoch vor allem für eines: Wachstum. Und zwar in vielen Bereichen der Landeshauptstadt.

So sorgt der Bau von 1.700 Wohnungen nicht nur dafür, dass genügend Platz für weitere St. Pöltner entsteht, er kurbelt auch die lokale Wirtschaft an. Die Kommunalsteuer steigt stetig, Konzerne wie aktuell die Strabag schätzen den Standort aufgrund potenzieller Fachkräfte und der Infrastruktur und investieren in der Landeshauptstadt. Passenderweise erlebt sogar der SKN in der Fußball-Bundesliga derzeit einen Höhenflug.

Die Weichen für eine prosperierende Zukunft sind gestellt. Wichtig ist aber, dass es bei aller Euphorie keinen „Wachstum um jeden Preis“ gibt. Dass es mitunter zu schnell gehen kann, hat die eilig beschlossene Bausperre bereits gezeigt.