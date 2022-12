Einmal Helfer, immer Helfer

In einer Zeit von Teuerung, steigender Inflation und Krieg lechzen wir nach guten Nachrichten. Umso schöner, wenn sie dann gerade vor Weihnachten passieren.

Küche fing Feuer Zimmerbrand in St. Pölten: Eine Person ins Krankenhaus transportiert

In einer Küche in der Josefstraße war ein Brand ausgebrochen. Die Alarmierung ging raus, ein Feuerwehrmann in Zivil war gerade privat in der Nähe unterwegs und zögerte keine Sekunde. Er lief hin und half den Bewohnerinnen und Bewohnern, den Weg nach draußen zu finden. Jetzt mag man sagen, es war ja ein Feuerwehrmann und dazu hat er sich verpflichtet beim Eintritt in die Wehr.

Aber jeder hat auch ein Recht auf Familienleben und da ist es eben nicht selbstverständlich, dass man bei einem privaten Termin alles stehen und liegen lässt. Aber einmal Retter, immer Retter. Vielen Dank für diese schöne Weihnachtsgeschichte. Sie sind ein Vorbild für die ganze Gesellschaft.