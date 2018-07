Der Weg zum Ratzersdorfer See führt derzeit durch den Wald – genauer: durch den Schilderwald. Denn wer die rund 500 Meter lange Bimbo-Binder-Promenade entlangfährt, der kommt an mittlerweile über 30 Tafeln vorbei. Der Großteil dreht sich um ein einziges Thema: das Parken. Zusätzlich zu den bereits vor Jahren montierten Verbotsschildern stellte die Stadt nun noch mehr als zehn weitere Hinweistafeln auf. Ein paar Meter nördlich der Bimbo-Binder-Promenade, in der häufig zugeparkten Traisenstraße, gibt es sogar fünf Stück auf gerade einmal 20 Metern.

Die Gründe für die optisch unschöne Maßnahme in der Seenpromenade sind aus zweierlei Sicht unverständlich. Einerseits fragt man sich, warum es seit Jahren nicht gelingt, das illegale Parken mit stärkeren Kontrollen und damit einhergehenden Strafen in den Griff zu bekommen. Andererseits, dass Leute das Risiko, gestraft zu werden, eher in Kauf nehmen, als für das Parken zu bezahlen.

Traurig, dass ein gepflegtes Naherholungsgebiet vielen offensichtlich nicht einmal ein paar Cent wert ist.