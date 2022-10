Für alle statt einzeln

Die letzten zwei Jahre waren von der Corona-Pandemie geprägt, besonders die Winter. Viele Veranstaltungen wie Adventmärkte konnten nicht stattfinden. Heuer soll das wieder möglich sein, die Planungen laufen bereits. Dennoch ist nicht alles wie früher, denn die Teuerungen, insbesondere für Energie, machen Menschen und Kommunen schwer zu schaffen.

In der Stadt will man trotz Teuerungen an den winterlichen Angeboten festhalten. Die Naturfreunde wollen ihren Eislaufplatz wie üblich im November aufsperren. Saunieren und Schwimmen soll auch in der Krise in St. Pölten möglich sein. Das ist eine gute Sache, denn das Angebot können auch einkommensschwache Menschen nutzen. Es ist klar, dass die Stadt für solche Angebote mehr Energie verbraucht. Das kann aber effizienter sein, als wenn sich jeder, der es sich leisten kann, die Wellnessoase zuhause einrichtet.