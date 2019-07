Wer in St. Pölten mit dem Rad fährt, lebt anscheinend gefährlich. Mittlerweile bei jedem sechsten Verkehrsunfall mit Verletzten ist ein Radler beteiligt. Die Tendenz ist steigend.

Warum es diese Entwicklung gibt, ist je nach Betrachtungsweise scheinbar leicht erklärt. Die einen meinen, es liegt an egoistischen Pedalrittern, die sich an keine Verkehrsregeln halten. Die anderen wiederum sehen in rücksichtslosen Autofahrern, die die Straße für sich reklamieren, die Schuldigen.

Eine emotionslose Debatte scheint hier kaum möglich.

Tatsache ist, dass sowohl die Zahl der Autos als auch die der Radfahrer in St. Pölten jährlich steigt – und damit auch das Konfliktpotenzial. Trotz Investitionen in den Ausbau des Radwegenetzes gibt es noch viele Straßen, die sich Radfahrer und Autofahrer in der Landeshauptstadt teilen müssen.

Sprichwörtlich einen Gang zurückzuschalten wäre angebracht, denn ein Gegeneinander im Straßenverkehr kann einfach nicht funktionieren.