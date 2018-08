Bereits vor dem Spatenstich für „Das Alfred“ und das „Motel 267“ im Süden der Landeshauptstadt haben es die selbsterklärten Tourismus-Experten besser wissen wollen: „So viele Hotelgäste wird es in St. Pölten nie geben. Wir haben genug Hotels in der Stadt.“ Nichts da. Die Hotel-Macher haben einen guten Riecher bewiesen: „Das Alfred“ etwa war im Juni zu 88 Prozent ausgelastet.

Dieses Gespür für den richtigen Zeitpunkt und das richtige Produkt ist durchaus vergleichbar mit dem der Bauträger und Genossenschaften, die vor wenigen Jahren erkannt haben, in welche Richtung sich die Traisenstadt entwickeln wird. Auch Wohnraum wird es in einigen Jahren trotz des aktuellen Bau-Booms sicher nicht zu viel geben. Mit einem stetig wachsenden Kultur- und Freizeit-Angebot wird der Tourismus in St. Pölten bald auf einem noch festeren Fundament stehen und mit der Kulturhauptstadt-Werdung goldenen Zeiten entgegen sehen. Und genau dann sitzen die geschäftstüchtigen und risikofreudigen Hoteliers mit dem richtigen Riecher zurecht auf einer wahren Goldgrube.