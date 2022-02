Gewalt nicht akzeptieren

Zwei Frauenmorde pro Monat waren es im Schnitt im Vorjahr. Einer davon sogar ganz in der Nähe in Neulengbach. Ein in der Vorwoche angeklagtes Schussopfer verprügelte seine Freundin noch, trotz der eigenen schweren Verletzungen. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn viele Frauen auch in St. Pölten erleiden täglich Gewalt. Körperliche aber häufig auch psychische Gewalt spielt in Familien eine große Rolle.

Um diese Gewalt an Frauen sichtbar zu machen wird jedes Jahr am Valentinstag mit „One Billion Rising“ ein Flashmob organisiert. Das ist wichtig, um immer wieder auf das Thema aufmerksam zu machen, denn Gewalt an Frauen ist keine Privatsache.

Liebe Frauen, sucht euch Hilfe! Niemand darf euch Schmerzen zufügen, weder seelisch noch körperlich. Egal welche Ausreden vorgeschoben werden, Gewalt ist nie zu akzeptieren.