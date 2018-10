Wer die gute Nachricht überbringt, ist einen Schritt voraus. Das gilt natürlich gerade in der Politik. Denn die Arbeit im Hintergrund ist nun einmal in der öffentlichen Wahrnehmung wenig wert, wenn sie jemand anderer als Erfolg für sich verbuchen kann.

In St. Pölten hat sich daraus in den vergangenen Monaten eine Art Wettrennen entwickelt, dessen Startschuss – so hört man – mit der frühzeitigen Verkündung des Lup-Sonntagsverkehrs durch die VP gefallen sein soll. Seitdem soll die SP stark darauf achten, selbst Bote der guten Nachricht zu sein. Die absolute Mehrheit und das Bürgermeisteramt machen es leicht, Gemeinderatsbeschlüsse vorwegzunehmen. So geschah es beim Verkauf der Deponie oder bei der Studie für Parkplätze unter dem Bischofsgarten. Dass die Oppositionsparteien vorab nichts davon wussten, ärgert sie – und stachelt sie an.

Dies könnte nun dazu führen, dass jeder seine eigenen guten Nachrichten in die Welt ruft. Sie sollten aber aufpassen, dass nicht der Bote in den Mittelpunkt rückt, sondern der Inhalt das Wichtige bleibt.