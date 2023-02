Klare Linie im Gemeinderat

Nachsitzen heißt es für die Mandatarinnen und Mandatare im Gemeinderat seit der vergangenen Wahl. Denn seither sind die allmonatlichen Sitzungen ein gutes Stück länger als davor.

Und das liegt nicht zuletzt an der Grünen-Fraktion, die sich mit ihrem Anspruch an die Demokratie und sich selbst zum zweiten Mal weit vorne in der Redestatistik platzierte und mit Walter Heimerl-Lesnik erneut den Rede-Kaiser stellt.

Redebedarf im Plenum haben die Grünen nicht nur aufgrund der verwehrten Sitze in den Ausschüssen. Das, was sie dort nicht einbringen können, landet zwangsläufig in großer Runde. Dazu kommt der Anspruch, klar zu sein, was das eigene Handeln und Tun angeht. Wenn andere die Argumente teils nicht nachvollziehen können oder anderer Meinung sind, so ist bei den Grünen zumindest klar, wen sie vertreten und warum es wieder länger dauert.