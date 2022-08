Alles hängt am Menschen

War der wöchentliche Gang zur Sonntagsmesse früher eine Selbstverständlichkeit für viele Familien, ist er heute die Ausnahme. Dass es dabei in besonderem Maße um Gemeinschaft geht, haben viele vergessen.

Nicht überall, denn es gibt noch Pfarren, in denen die Menschen echte Gemeinschaft leben, in denen der Pfarrer gut in die Gemeinde integriert ist. Eine dieser Pfarren ist Maria Lourdes. 32 Jahre war Karl Höllerer dort Pfarrer und acht Jahre zuvor schon Kaplan.

Nun geht er in Pension. Bei seiner Abschiedsfeier zeigte sich, er hat vieles richtig gemacht. Tränen flossen und anerkennende Worte wurden gesprochen. Höllerer will auch weiterhin in der Pfarre aktiv bleiben, denn auch ihm sind die Menschen ans Herz gewachsen, Freundschaften sind entstanden. Ein Pfarrer wie Karl Höllerer ist ein Gottesgeschenk für die Pfarre und die ganze Kirche.