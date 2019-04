Zwei Asylwerber im „fetten“ BMW wollen sich Essen im Obdachlosen-Quartier am Kalvarienberg holen, werden abgewiesen und fangen an zu schimpfen. Diese Meldung machte in der Vorwoche auf Facebook die Runde. Sie vereint alles, was

eine polarisierende Geschichte über Asylwerber benötigt:

Offensichtlich wohlhabende Flüchtlinge nutzen das Sozialsystem aus und beleidigen die heimische Bevölkerung. Einzig: Es ist nie passiert.

Vielen Facebook-Nutzern ist das egal, das Posting bestätigt nur ihre Sicht der Dinge. Die Ungereimtheiten in der Geschichte spielen für sie keine Rolle. Aus welchem Grund sollte jemand im Luxusauto zum Obdachlosen-Quartier fahren? Warum ist klar, dass es nur Asylwerber sein können?

Man muss sich aber kritisch mit den Dingen auseinandersetzen, um sich solche Frage überhaupt zu stellen. Doch dafür fehlt oft Lust und Zeit. Einzig am 1. April hätten es wohl fast alle für einen schlechten Scherz gehalten.