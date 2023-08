Chance fürs Grün

Die Diskussionen rund um die Neugestaltung des Domplatzes reißen nicht ab. Zu viel Granit und zu wenig Grün gibt es dort. Die Bäume, die im Norden des Platzes gesetzt wurden, sind vielen Menschen nicht genug. Ihnen fehlt die Aufenthaltsqualität. Und außer an den Markttagen herrscht dort gähnende Leere. Ab und zu nutzen Kinder den Platz für ihre Fahrten auf dem Roller oder Fahrrad durch den Sprühnebel.

Bei aller Kritik und Spott darf man aber auch nicht vergessen, dass der Platz noch nicht fertig ist. Ein Monat ist noch bis zur Eröffnung. Noch präsentiert sich das neue Wohnzimmer der Innenstadt mit eher schlichtem Interieur. Mit der Idee von bepflanzbaren Klimainseln kam nun neuer Input für die Diskussion rund ums Grün am Domplatz. Die Stadt zeigt sich auch interessiert. Denn auch schon bei der Gestaltung des Promenadenrings setzen die Planer auf unterschiedlich bespielbare Boxen. Was liegt da näher, als dieses Konzept auch auf den Domplatz auszuweiten. Man darf also gespannt sein.