Kommenden Montag schreitet erstmals der neu gewählte Gemeinderat zur Tat. Erste Tagesordnungspunkte werden debattiert. In der letzten Legislaturperiode wurden die Beschlüsse in 95 Prozent der Fälle einstimmig beschlossen. Davon ist im neuen Gemeinderat aber nicht auszugehen.

Der Grund dafür ist: ÖVP, Grüne und NEOS sind so richtig angefressen. Sie waren jene Parteien, die bei der Wahl ein Plus vor dem Ergebnis stehen hatten, und hofften deshalb auf mehr Mitbestimmung. Bereits in der konstituierenden Sitzung machte die SPÖ klar, dass es das nicht spielen wird. Mit ihrer absoluten Mehrheit wurde die Anzahl der Ausschussmitglieder gekürzt, der Vorsitz im Prüfungsausschuss an die FPÖ vergeben. Damit entstand noch vor der Sitzung ein Graben.

Öffentliche Debatten und Konfrontationen sind gut, wenn daraus etwas Produktives entsteht. Jedoch schlecht, wenn dadurch nur ein Streit angefeuert wird. Besser wäre es den Graben rechtzeitig zuzuschütten.