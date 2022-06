Das Leben ist kein Ponyhof

Das Leben ist nicht immer konfliktfrei. Das lernt man bei abendlichen Stunden vor dem Gemeinderatsstream. Was bei Befindlichkeiten oft nicht sein müsste, ist bei Sachthemen oft nicht vermeidbar. Das ist Experten klar, wie auch der Ausblick auf die Zukunft des Wohnens deutlich zeigt.

Das betrifft dann nicht nur Konflikte zwischen Klimaschutz und wirtschaftlichen Interessen. Das trifft in großem Maße auch auf Konflikte zwischen Eindämmung und Anpassung beim Klimawandel zu. Denn was gut ist für die Vermeidung von Treibhausgasen, wie etwa dichtes Wohnen nah am Zentrum und fußläufig zu allen wichtigen Einrichtungen, heizt das Stadtklima auf. Bäume in der Innenstadt sind gut gegen die Auswirkungen klimawandelbedingter Hitze, CO 2 ist damit aber kaum gespart.

Einfach lösen lässt sich so ein inhaltlicher Konflikt nicht. Wer hier nicht den nötigen Weitblick hat, dem galoppiert die Zukunft davon.