Petitionen im Internet sind derzeit in St. Pölten groß in Mode. Gleich vier laufen aktuell. Für die S 34, gegen die S 34, für den Erhalt des Paradieses der Fantasie im Löwenhof und gegen den Sportplatz am Kremserberg.

Auf rund 4.000 digitale Unterschriften kommt die Petition „Stopp S 34“, die neu angelaufene Gegenpetition „Pro S 34“ auf gerade einmal 70. Die Bekundung mit ein paar Klicks im Internet liefert zwar eine kleine Wasserstandsmeldung, demokratiepolitisch ist eine Online-Petition aber vollkommen unbedeutend. Erst bei tatsächlich geleisteten Unterschriften von zehn Prozent der Wahlberechtigten in einer Gemeinde kann eine Bürgerbefragung durchgeführt werden.

St. Pölten S 34-Schnellstraße: Protest der Befürworter

Anstatt einen Online-Krieg der Petitionen zu führen, wäre es ratsamer, sich einmal gemeinsam an einen Tisch zu setzen und sich die Argumente des Gegenübers anzuhören. Denn das bringt immer noch eher die Leute z’amm, als sich auf Facebook zu streiten.