Die Vielfalt machts

Sommer, laue Abende und Musik gehören für viele St. Pöltnerinnen und St. Pöltner zusammen. Und die Stadt hat auch in diesem Bereich viel zu bieten. Von den Stadt-Abenden mit unterschiedlichen Musikrichtungen über das Highlight des Festivaljahres, das Frequency, bis zu den Musik-Events am Ratzersdorfer See, wie sie diese Woche auf dem Programm stehen.

Genau diese Vielfalt macht St. Pölten aus. Es braucht die großen Namen, wie sie auf dem Line-up des Frequency-Festivals zu finden sind. Sie locken Menschen von weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus nach St. Pölten, erhöhen den Bekanntheitsgrad und bringen Umsatz. Ebenso wichtig ist es aber auch, den Künstlerinnen und Künstlern aus der Region eine Bühne zu bieten und die vielleicht großen Namen von morgen zu fördern. Vielleicht startet die nächste Bilderbuch-Karriere dann in St. Pölten.