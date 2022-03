Domplatz ohne Autos

Schon etwas verschwommen ist die Erinnerung an den Rathausplatz, als er noch als Parkplatz genutzt wurde. Jetzt genießen die St. Pöltner die Zeit in den Schanigärten. In einem Jahr wird auch der Domplatz autofrei und eine Erweiterung der Fußgängerzone sein.

Im März beginnen die Bauarbeiten, im Sommer 2023 soll das erste Konzert stattfinden. Domgarage wird es bis dahin keine geben. Fix ist: Sie kommt – bis wann, hängt von verschiedenen Faktoren ab – wie den archäologischen Grabungen, aber wohl auch der Baukonjunktur.

Der neue Domplatz soll für vieles Platz bieten: Markt, Konzerte und Bäume, die im Süden Schatten spenden. Auch dem Weihnachtsmarkt könnte der neue Domplatz ein stimmungsvolles Ambiente bieten. Mit diesen Aktivitäten wird die Innenstadt nachhaltig belebt. Da wäre es doch schade, den Platz mit Autos zu blockieren.