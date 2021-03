Die große Bühne für eine letzte große Debatte um das Kinderkunstlabor war bei der Gemeinderatssitzung bereitet. Mit einer Stadt-ÖVP, die zwischen den Stühlen saß. Begeistert hat sich die Landeshauptfrau und türkise Landeschefin bei der Präsentation vom Standort im Altoona-Park gezeigt, rebellisch Teile der Basis und ehemalige Granden wie Ex-Stadträtin Ulli Nesslinger. Nicht zuletzt hat sich die Adl-Fraktion selbst mit ihrer Anti-Beton-Kampagne dort platziert.

Die Antwort war nun ein klares „Ja, aber“ in der Debatte vor der Abstimmung. Über die Methode, mit der der Altoona-Park ausgewählt wurde, polterte Gemeinderat Florian Krumböck, ein „Fiasko, das alleine die SPÖ zu verantworten hat“. Das Kinderkunstlabor wollte dann aber auch die Fraktion um Vizebürgermeister Matthias Adl mitverantworten und stimmte mit „Ja“.

Nicht ohne ein „Aber“ hinterlassen zu haben. Das wird womöglich am Projekt weniger lange hängen bleiben als an der Stadt-ÖVP in Zukunft.