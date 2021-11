Ein saurer Glockenklang

Die Stadt St. Pölten sagte nach langem Hin und Her den Christkindlmarkt am Rathausplatz heuer ab. Zu unsicher sei die Corona-Situation. Die ÖVP ortete gleich einen Rückzieher der Stadt-SPÖ, weil man um jeden Preis den Eislaufplatz am Rathausplatz ermöglichen wolle. Die FPÖ verglich die Absage mit einem Streich des Weihnachtshassers Grinch.

Warum derzeit wirklich über alles politisch gestritten werden muss, versteht in der Vorweihnachtszeit niemand. Ist es wirklich notwendig, sich Gift und Galle entgegenzuspucken? In einer Zeit, in der die Pandemie schon genug Nerven kostet. Wie wäre es damit, sich an einen Tisch zu setzen und gemeinsam ein Konzept auszuklügeln?

Wenn das Christkindl auf St. Pölten geschaut hat, dann wird es sich geschämt haben. Das ist eines vorweihnachtlichen Friedens nicht würdig.