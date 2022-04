Ein Schuh, ein Schritt

Großes rotes Wappen mit dem St. Pöltner Wolf auf zeitlosem Schwarz. Der neue erdachte St. Pöltner Schuh hat durchaus das Potenzial, ein Klassiker zu werden unter den an Popularität gewinnenden Lokal-Moden – vom St. Pölten-Dirndl und dem Niederösterreich-Anzug bis zur Landesjacke.

Ein Schuh will aber auch getragen werden und braucht Platz für Auslauf. So kann der neue St. Pöltner Schuh auch ein Symbol sein für eine Stadt, in der seine Träger gerne und gefahrlos unterwegs sein können. Wie etwa am neuen Europaplatz ab nächstem Jahr.

Wenn die Autos dann geradewegs über den mächtigen Verkehrsknotenpunkt rauschen, sollte dann trotzdem Platz sein für Fußgänger, um sicheren Schrittes in die City oder etwa zum Stadtwald zu gelangen, so der Plan.

Gelingt das, sind das nicht nur ein paar Schritte im St. Pöltner Schuh, sondern ein großer Schritt in die Zukunft der Mobilität.

Phase eins startet bald In St. Pölten läuft nun der Countdown zur Baustelle Europaplatz