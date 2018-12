Manchmal braucht es ein Wunder, damit sich Menschen ihrer sozialen Ader bewusst werden oder ihre Hilfsbereitschaft zumindest in konkrete Känale lenken können. Ein solches Wunder zieht vom 19. bis zum 23. Dezember am Rathausplatz ein – in die „Ö3-Wunschhütte“, in der Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll 120 Stunden on air sein werden.

Während noch mit Hochdruck am Aufbau des Weihnachtswunderdorfes gearbeitet wird, beweisen in St. Pöltner Bildungseinrichtungen Schüler ihr soziales Gespür und sammeln für die Ö3-Aktion. Zahlreiche Firmen in der Stadt tun es ihnen gleich und stellen sich ebenso in den Dienst der guten Sache.

Ganz nebenbei wird das Weihnachtswunder auch für das Image der Stadt Wunder wirken: Nach dem seit zehn Jahren am Traisenufer beheimateten Frequency-Festival und der Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas 2024 rückt St. Pölten erneut bundesweit ins Licht der Öffentlichkeit – eine Werbung, die eigentlich unbezahlbar ist.