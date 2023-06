Auf Bundesebene wird noch nachgezählt, in Wilhelmsburg ist die SPÖ jetzt doch einen Schritt weiter und hat ihren neuen Bürgermeister gefunden. Da wie dort dürften die Gräben in der Partei tief sein.

Die Wilhelmsburger Mandatare haben im ersten Versuch schon einen Vorgeschmack bekommen, wohin die Reibereien zwischen Parteifreunden führen können. Beinahe hätte die knapp schwächer vertretene ÖVP dem roten Kandidaten Peter Reitzner den Bürgermeister-Sessel unter dem Hintern weggezogen.

Die Partei-Räson war aber in Wilhelmsburg dann doch so groß, dass ein Debakel für die Partei gerade noch verhindert werden konnte. Hier wie anscheinend überall in Österreich schlägt es aber in den Parteilokalen fünf vor zwölf.

Wenn die Wählerinnen und Wähler nicht bald das Gefühl bekommen, dass dringende Zukunftsthemen wie auch das Laufen-Areal in Wilhelmsburg professionell angegangen werden, könnte es eine Zukunft geben ohne viel Rot.