Endlich tut sich was

Acht zusätzliche Gruppen für den Kindergarten in der Dr.-Rudolf-Kirchschläger-Straße, ein Kindergartenprojekt in der Innenstadt mit vier Gruppen und einer Gruppe für Tagesbetreuung von Kindern ab dem ersten Geburtstag – es tut sich etwas im Bereich der Kinderbetreuung in der Landeshauptstadt. Und das ist auch notwendig.

Wer derzeit einen Betreuungsplatz für Kinder unter dem Kindergarteneintrittsalter sucht, hat es schwer in St. Pölten. Zwar gibt es Tagesmütter und private Einrichtungen, für viele sind diese aber nur schwer leistbar oder es rechnet sich nicht, in den Job zurückzukehren. Außerdem ist der Andrang aufgrund des geringen Angebots groß.

Umso wichtiger ist es, dass die Stadt in die Gänge kommt und ein zusätzliches Betreuungsangebot schafft, das leistbar ist. Denn jeder sollte selbst entscheiden, wann er in den Job zurückkehrt.