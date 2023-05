Energie jetzt nutzen

Die vielen grauslichen Funde jedes Jahr bei der Stadtreinigungsaktion und auch übervolle Mülltonnen in nicht wenigen Wohnanlagen zeigen uns: So schnell wird der Müll nicht verschwinden aus unserem Leben. Es gilt, jede Chance zu nutzen, Abfall zu vermeiden und alles Wertvolle und Wiederverwertbare dorthin zu werfen, wo es wiederverwertet und zu etwas Neuem wird.

Aber auch wenn die meisten vernünftigen Menschen danach streben, Müll zu reduzieren, so bleibt derzeit einiges liegen. Das sollte man aber nicht mit Ekel und Scham einfach auf einer Deponie verschwinden lassen oder diese Tatsache ignorieren und nur anderen in die Schuhe schieben. Der Müll ist da und er kann zumindest bis zu einer anderen Lösung noch ein bisschen Gutes tun. Denn die Energie, die in ihm steckt, kann auch Gas oder andere wertvolle Rohstoffe ersetzen, so wie in der Fernwärmeanlage in Dürnrohr.

Es ist nicht das Beste, was wir dort verheizen, aber wenn wir das liegen lassen, wäre es Mist.