Es heißt warten. Warten auf die Ergebnisse der Evaluierung der Asfinag-Projekte und da ganz besonders jene der S 34. Der Bau oder Nicht-Bau hat erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft der Landeshauptstadt.

Die Schwere der Entscheidung ist in St. Pölten und auch in den betroffenen Nachbargemeinden spürbar. Aktionismus von den Gegnern der S 34 und Aktionismus von den Befürwortern der S 34. Während in der Vorwoche die Gegner mit ihren Traktoren beim ÖVP-Bundesparteitag protestierten, sperren die Befürworter nun für eine Stunde Teile der Mariazellerstraße. Die Bandagen werden also härter.

Mittlerweile ist die Diskussion auch an den St. Pöltner Stammtischen angekommen. Die S 34 wird hier heiß diskutiert und nicht selten endet ein gemütlicher Abend in einem Streit. Die St. Pöltner streiten sich über dieses Thema.

Es wird Zeit, dass eine Entscheidung über den Bau der S 34 fällt. Denn mit Corona gibt es schon genug Zündstoff am Stammtisch.