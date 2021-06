Neben den hohen Temperaturen soll auch der St. Pöltner Festivalsommer heiß werden. Nicht nur das Frequency lockt heuer tausende Besucher an, auch ein Festival-Doppelpack am Ratzersdorfer See garantiert beste Sommerstimmung.

Festivalsommer Doppelpack auf der St. Pöltner Seebühne

Das haben sich die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner nach der dürren Coronazeit wahrlich verdient. Dennoch blicken viele noch skeptisch auf die Sicherheit der Veranstaltungen. Vor allem auch deshalb, weil die Wissenschaft aufgrund der rasanten Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus auf der Euphorie-Bremse steht. Die Bundesregierung erlaubt Party und Veranstaltungen ab Juli, die 3-G-Regel vorausgesetzt. Wobei „geimpft“ als das sicherste der drei Gs gilt.

Derart viele Jugendliche gibt es nur selten auf einem Haufen. Durch ein Festival könnte ein Anreiz geschaffen werden, sich doch impfen zu lassen. Das Angenehme ließe sich mit dem Notwendigen verbinden. „Herdenimmunität“ ist das Stichwort, und die bringt allen was.