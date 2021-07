St. Pölten ohne die WISA ist nicht vorstellbar. Seit rund 40 Jahren gehören die Landeshauptstadt und die Wirtschaftsmesse zusammen wie Pech und Schwefel. Nun haut Veranstalter Frank Drechsler den Hut drauf und verkauft das Erfolgskonzept an die Messe Graz. Der Standort bleibt aber in St. Pölten.

„Bauen & Garteln“ statt WISA und März statt April, das sind die gravierendsten Änderungen auf den ersten Blick. Der Spirit der WISA wird also weiterhin in der Landeshauptstadt zu spüren sein. Und das ist auch gut so.

Schließlich war diese Messe für die St. Pöltner so etwas wie das Frühlingserwachen. Bei den Erwachsenen sprießten erste Ideen für Projekte, bei den Jugendlichen erste Frühlingsgefühle am Vergnügungspark.

Das alles wird „Bauen & Garteln“ auch bieten müssen, denn das erwarten sich die St. Pöltner eben von ihrer Messe. Da schwingt viel Tradition mit. Dennoch ist es gut, nach 40 Jahren der Messe im Frühling auch einen frischen Schwung mitzugeben.