Gemeingut schützen

Seit mittlerweile zwei Jahren hat uns die Corona-Pandemie fest im Griff. In dieser Zeit entdeckten viele wieder ihre Liebe zur Natur. Was gibt es da Schöneres, als die ersten warmen Sonnenstrahlen auf einem Bankerl mit Seeblick zu genießen? Schade, wenn man dann kein Bankerl für die Verschnaufpause findet, wie derzeit am Ratzersdorfer See. Dort musste die Stadt die Sitzgelegenheiten entfernen, weil Vandalen ihr Unwesen trieben.

Aber nicht nur am See, generell stieg die Zahl der Fälle von Zerstörungswut im letzten Jahr stark, das zeigt die Kriminalstatistik. Wenn mutwillig Dinge zerstört werden, ist das nicht nur ärgerlich, sondern kostet Geld. Wenn Gemeingut betroffen ist, zahlen wir alle die entstandenen Schäden. Mit den Öffnungsschritten kehrt ein Stück Normalität zurück, die hoffentlich für Entspannung der Lage sorgt. Zeit, den Frust wieder in sinnvollere Taten zu wandeln.