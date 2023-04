Gemeinsam durchs Feuer

Trockene Zahlen reißen uns oft nicht so schnell vom Hocker, auch wenn sie noch so ernste Dinge zeigen. Aber wenn es so richtig trocken wird, dann brennt der Hut. Und dann sind sie bis jetzt immer zur Stelle, die Männer und Frauen von der Feuerwehr.

Wenn der Wald brennt, weil kaum noch Feuchtigkeit im Boden ist, kämpfen hunderte Freiwillige mit Schlauch, Schaufeln und Flappen gegen die gefährlichen Flammen, die sich mit dem Wind oft schnell ausbreiten, sich im schlimmsten Fall sogar auf Siedlungen zubewegen.

Im Feuerwehreinsatz funktioniert diese Klammer noch, die die Menschen zusammenhält, wie es Bezirkskommandant Georg Schröder ausdrückt. Damit ist die Feuerwehr in der Region nach wie vor ein Vorbild für alle.

Löst sich die Klammer um die Gesellschaft in wichtigen Fragen für die Zukunft weiter, könnten wir bald alle auf dem Trockenen sitzen.