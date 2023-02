Gemeinsam geht’s weiter

Wir sind Pionierstadt. St. Pölten ist eine von sechs Städten, die sich der Mission „Klimaneutrale Stadt“ stellen. Nach erfolgreicher Bewerbung gibt es zwei Millionen Euro, um Kompetenzen zu schaffen und Maßnahmen umzusetzen. Die Stadt nimmt damit eine Vorreiterrolle ein und hat dafür einiges an Vorarbeit geleistet. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten wurde die Klimarahmenstrategie entwickelt und ein Masterplan erstellt.

Es ist gut, wenn Geld da ist, um Ressourcen aufzubauen. Wichtig ist es aber auch, die Bürokratie in Schach zu halten und den Menschen, die aktiv etwas zur Energie- und Mobilitätswende beitragen wollen, keine Steine in den Weg zu legen, sondern ihren Weg sogar zu unterstützen. Denn nur im Zusammenspiel aller – Behörden, Institutionen, Unternehmen, aber auch Privatpersonen – ist der Weg in eine klimaneutrale Zukunft möglich.