Gemeinsamer Gewinn

Zweifelsohne ist der geplante Bau der Traisental-Schnellstraße S 34 eines der meist diskutierten und umstrittensten Projekte der letzten Jahre. Groß waren auch der Aufschrei von Befürwortern und der Jubel von S 34-Gegnern, als Umweltministerin Leonore Gewessler im Frühjahr ankündigte, das Projekt zu evaluieren.

Nach Monaten weiterer Ungewissheit scheint nun ein Silberstreif am Horizont. Eine Lösung zeichnet sich ab nach rund zwei Jahrzehnten Planung, Umplanung und Genehmigungsverfahren. Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko deutete eine Verkleinerung der geplanten Schnellstraße an und hebt gleichzeitig die Notwendigkeit für den raschen Ausbau der Öffis in der Landeshauptstadt-Region hervor.

Ohne rasche Lösung erstickt die B 20 im Verkehr. Das ist Fakt. Schafft man es, sie zu entlasten, ohne eine Fläche in Größe der Innenstadt zu verbauen, gewinnen alle.