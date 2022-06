Handeln im Hier und Jetzt

Die Auswirkungen des Klimawandels sind vielerorts schon sichtbar und mittlerweile in aller Munde. Befeuert noch durch die Folgen des Ukraine-Kriegs, die erst recht verdeutlichen, dass fossile Brennstoffe ein Ablaufdatum haben als Grundlage für Strom und Wärme.

Damit es in vielen Haushalten in der Landeshauptstadt im Winter verlässlich warm bleibt, ist es nur gut, dass sich die Fernwärme ihrer Gas-Anteile bald entledigt. Für eine Zukunft, die nicht in einer Klimakatastrophe mündet, braucht es aber mehr als das, und auch mehr als plakative Sprüche, um die letzten Zweifler von den drohenden Auswirkungen des Klimawandels zu überzeugen.

Will man die Zukunft retten, muss man sie in die eigene Hand nehmen. Taten sind gefragt. So ist dann ein neu entwickelter Wasserstoff-Speicher von HydroSolid nicht nur eine gute Business-Idee, sondern auch ein Stück Zukunft für alle.