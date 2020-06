Groß war die Aufregung, als es hieß, das Kinderkunstlabor (Kikula) wird auf dem Altoonapark errichtet. Manche befürchteten, wertvolles Grün in der Innenstadt müsse dem Prestigeprojekt für die Kulturhauptstadtpläne 2024 weichen. Nun erlauben sich Stadt und Land auch hier einen Kunstgriff.

Zwischen dem Regierungsviertel und dem Rathaus liegt der Altoonapark. Fast schon symbolhaft soll hier ein gemeinsames Bauprojekt entstehen und die Achse Stärken.

Der Widerstand gegen den Verlust von innerstädtischem Grün einte wiederum verschiedene Bürger und Vereine und auch so manchen Oppositionspolitiker.

Deren Kritik wurde nun anscheinend gehört und der Park besser in der Planung berücksichtigt. Das Gebäude wird integriert und soll in dem Kunstgriff gleichzeitig die Grünfläche prominenter in Szene setzen.

Es muss in diesem Fall anscheinend erst gebaut werden, damit alle das Fleckchen Grün mehr schätzen lernen.