Helfen statt erdrücken

Die vergangenen Jahre waren keine einfachen Jugendjahre. In den Schulen lief Corona- und in Folge System-bedingt einiges aus dem Ruder, Lernen für die Zukunft stand nicht immer im Vordergrund. Dazu konnten sich Freunde lange nicht sehen, die gerade in jungen Jahren so wichtigen Sozialkontakte waren gekappt.

Treffen, feiern, gemeinsam lernen ist jetzt wieder möglich. Auch das Frequency-Festival ist eine willkommene Gelegenheit. Aber die die Krisenzeit ist nicht vorbei. Gerade jetzt braucht es jetzt die älteren Generationen, um zu helfen.

Die Jugend ist durchaus nicht im Smartphone- und Netflix-Koma. Viele haben Ideen für die Zukunft, engagieren sich für Klima und Frieden, damit sich Fehler nicht wiederholen. Hier heißt es weder, die Jugend von allem fern zu halten, noch ihnen alle heutigen Probleme aufzubürden. Sie brauchen ehrliche Hilfe, richten müssen sie sich ihre Zukunft selbst.