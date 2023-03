Hilfe für Notleidende

Der Verlust des Arbeitsplatzes, Schulden, Suchterkrankungen, psychische Probleme – die Liste an Gründen dafür, dass Menschen irgendwann durch das soziale Netz fallen, ist lang. Sie führen ein Leben außerhalb der Gesellschaft und spielen nur eine untergeordnete Rolle. Außer man fühlt sich von Obdachlosen gestört, weil sie ihr Nachtlager in der Stadt aufschlagen, dann sind die Menschen mit Verurteilungen und Unmut schnell.

Aber es gibt auch eine andere Seite. Die Emmaus-Gemeinschaft in St. Pölten ist seit Jahrzehnten für jene Menschen da, die die Hilfe der Gesellschaft am dringendsten benötigen. Mit der Einrichtung einer medizinischen Betreuung für Nicht-Versicherte in einem Bus gehen sie in Kooperation mit den Lions noch einen Schritt weiter.

Es ist traurig, dass es solche Einrichtungen braucht. Umso schöner ist es, wenn es Menschen gibt, die diese schaffen.