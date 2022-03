Hilflosigkeit hilft nicht

Ich war 16, als ich das erste Mal eine Enthauptung durch den IS auf YouTube gesehen habe. Damals waren wir alle noch schockiert. Mittlerweile trudeln jede Sekunde Bilder ein von Kriegsverbrechen, Umweltkatastrophen und Pandemietragödien. Noch nie war Leid so nah wie in Zeiten von Social Media. Doch wie damit umgehen?

Viele retten sich aus der Ohnmacht mit Scheinaktionismus. Hier ein Like, das Profilbild einfärben, den Unmut posten. Aber so ändert sich die Welt nicht. Wir müssen unsere Fassungslosigkeit weg vom Bildschirm in die Realität bringen.

Nur das eigene Tun bewahrt davor, in eine Schockstarre zu verfallen. Deswegen gehen junge Leute zum Lichtermeer am Rathausplatz, engagieren sich freiwillig oder sammeln gemeinsam Spenden. Durch ständige Hiobsbotschaften bekommen wir leicht das Gefühl, dass unsere Generation „lost“ ist. Aber das haben wir immer noch selbst in der Hand.