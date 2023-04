Hin zu neuem Image

„St. Pölten ist immer ein Lacher“, sagt Kabarettistin Angelika Niedetzky und in den Comedy-Shows ist die Landeshauptstadt nach wie vor Satire-Opfer. St. Pölten kämpft seit vielen Jahren mit seinem Image, was hier touristisch wertvoll sein soll, können sich viele nicht vorstellen.

Genau daran gilt es in den nächsten Jahren zu arbeiten, denn es ist viel, was St. Pölten zu bieten hat, auch wenn es scheint, dass das viele St. Pöltnerinnen und St. Pöltner selbst nicht zu schätzen wissen. Die Lage ist optimal, die Gastronomie ausgezeichnet und das Kulturangebot reichhaltig. Bei kurzen Ausflügen in die Umgebung kann man die Natur genießen.

Es ist ein wichtiger Schritt, dass die Stadt nun den ersten Tourismusdirektor hat. Er wird sich viel mit dem Image als Tourismusdestination auseinandersetzen. Er ist aber auch selbst ein Zeichen für den neuen Stellenwert des Tourismus in St. Pölten.