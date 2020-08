Umwelt- und Klimaschutz werden auch in St. Pölten heiß diskutiert. Mehr Grünraum und neue nachhaltige Ideen bei der Zukunft der Mobilität werden gefordert. Das Thema wird auch den Wahlkampf mitbestimmen. Daher befragte die NÖN beim fünften Teil des Stadtgespräches die Stadtspitzen der Politik zu diesem Thema.

NÖN-Stadtgespräche St. Pöltner Parteien sprechen über Umwelt & Stadtklima

Spannend war, dass sich die Politiker aller Couleurs dieses Themas annahmen. Die Stadtspitzen stellten ihre Visionen vor: eine Seilbahn, die von Nord nach Süd führt, oder autonom fahrende Autos, die keine Parkflächen in der Innenstadt mehr brauchen. Der Antrieb von Autos mit Wasserstoff und die Planung von modernen Verkehrsflächen waren ebenso dabei wie die Schaffung eines Englischen Gartens nach Münchner Vorbild.

St. Pölten braucht also nicht bange werden, was die Ideen betrifft. Problematisch wird es erst bei der Umsetzung. Zu einig werden sich die Parteispitzen vor der Wahl aber nicht zeigen. Man wird sehen, was sie sich leisten wollen.