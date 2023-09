Ja, wir können das

Wir schreiben das Jahr 2023: Mit den Technologien geht es immer weiter Richtung Zukunft, gesellschaftlich hingegen hinken wir häufig noch hinterher. Noch immer ist es eine Meldung wert, wenn eine Frau in die oft noch immer männerdominierte Chefetage aufsteigt, und das auch noch in männerdominierten Bereichen.

Die Raiffeisenbank Region St. Pölten präsentierte die Nachfolgerin von Geschäftsleiter Gerhard Buchinger. Im Raum war nur eine zweite Frau, eine Redakteurin der NÖN. An der schlechteren Ausbildung kann es nicht liegen, wenn man sich Statistiken zu Bildungsstand ansieht. Vielmehr liegt der Grund in der – wenn auch unbewussten – Ungleichbehandlung, wie eine Auswertung im Gender Diversity Index zeigt. Männern werden in der Unternehmenskommunikation mehr Kompetenzen zugeschrieben.

Nicht Frauenquoten sind wichtig, vielmehr zählt, dass man bei gleicher oder sogar besserer Qualifikation den Job erhält, auch wenn man eine Frau ist. Wir können das!