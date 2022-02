Kampf gegen Teuerung

Ein kurzer Blick Richtung Bundesregierung reicht oft, um den Glauben an die Politik zu verlieren. Da ist es eine Wohltat, wenn man im St. Pöltner Gemeinderat den Ausführungen lauschen darf, besonders wenn wegweisende Projekte für die Stadt beschlossen werden und die Politik zeigt, dass auch einmal Einigkeit bei strittigen Themen herrschen kann.

In den letzten Wochen kam es zu Aufregung, weil die Fernwärme ihre Tarife um rund 80 Prozent erhöht hatte. Bei Menschen mit geringem Einkommen kann das schon zu einem Problem werden. Und wer möchte schon in einer kalten Wohnung sitzen, weil das Geld fehlt? Die ÖVP brachte das Thema mit Unterstützung aller Fraktionen auf die Tagesordnung. Zwar gab es dann beim Beschluss ein kurzes Stocken, aber innerhalb kürzester Zeit war ein Kompromiss gefunden, der für alle gangbar ist. Schön, so kann Politik auch sein.