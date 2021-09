Bauen und Wohnen wird in St. Pölten weiterhin heiß diskutiert. Neues Streitthema sind die geplanten Schutzzonen im gesamten Stadtgebiet.

Einerseits soll alte Gebäudesubstanz auf Dauer geschützt werden, andererseits stemmen sich Eigentümer solch erhaltenswerter Gebäude gegen eine entsprechende Verordnung durch die Stadt. Die Bewohner der „Voith-Siedlung“ fürchten, künftig ihr Eigenheim nicht mehr nach ihren Willen gestalten zu können. Veränderungen müssten durch ein Gremium genehmigt werden.

Bevor die Verordnung noch in Kraft tritt, droht ein Kampf. Beschwerdeführer Rudolf Estermann will bis zum Verfassungsgerichtshof gehen, wenn nötig. Die Stadt nahm mittlerweile die Verordnung für die „Voith-Siedlung“ von der Tagesordnung des Gemeinderates und will mit Infoveranstaltungen die betroffenen Bürger besser informieren.

Das könnte zu spät kommen. Viele fühlen sich nicht gehört und das Band ist bereits zerschnitten.